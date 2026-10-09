Milano 10:38
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Nasdaq 8-ott
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Dow Jones 8-ott
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Londra 10:38
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Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,05%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.813,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Shanghai (+0,05%)
Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente +0,05%, archiviando la seduta a 3.813,79 punti.
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