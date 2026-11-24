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/ Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,41%
Borsa: Frazionale rialzo per Shanghai che porta a casa un mediocre +0,41%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude la seduta a 3.548,37 punti
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Finanza
24 novembre 2026 - 08.20
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