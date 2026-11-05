Milano 4-nov
51.031 0,00%
Nasdaq 4-nov
28.437 +0,91%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 4-nov
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Francoforte 4-nov
26.438 0,00%

Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso del 2,27%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.689,91 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso del 2,27%
Ottima performance per Shanghai (+2,27%), che archivia la giornata a 3.689,91 punti.
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