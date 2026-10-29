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/ Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,08%
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,08%
L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.645,44 punti
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Finanza
29 ottobre 2026 - 08.20
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Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 3.645,44 punti.
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