Milano 28-ott
49.824 0,00%
Nasdaq 28-ott
29.813 0,00%
Dow Jones 28-ott
52.475 +0,19%
Londra 28-ott
10.695 0,00%
Francoforte 28-ott
25.704 0,00%

Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,08%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.645,44 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,08%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 3.645,44 punti.
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