Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer

(Teleborsa) - Balza in avanti Stroeer , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,08%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stroeer più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Stroeer mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 36,18 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 37,18. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 35,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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