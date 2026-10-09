Francoforte: brillante l'andamento di AUTO1 Group

(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate , che avanza bene dell'1,81%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUTO1 Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico del marketplace di auto usate suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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