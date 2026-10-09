Francoforte: brillante l'andamento di AUTO1 Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per la piattaforma digitale per il commercio di auto usate, che avanza bene dell'1,81%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di AUTO1 Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico del marketplace di auto usate suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 16,14 Euro con tetto rappresentato dall'area 16,47. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 15,99.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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