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Francoforte: brillante l'andamento di GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di GEA Group
Seduta vivace oggi per il Gruppo manifatturiero tedesco, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,45%.
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