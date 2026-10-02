Milano 10:49
50.687 +0,89%
Nasdaq 1-ott
30.502 0,00%
Dow Jones 1-ott
50.927 +0,04%
Londra 10:49
10.500 +0,69%
Francoforte 10:49
25.225 +1,14%

Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief
Apprezzabile rialzo per la big tedesca delle costruzioni, in guadagno del 2,42% sui valori precedenti.
Condividi
```