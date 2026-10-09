Londra: nuovo spunto rialzista per Computacenter

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , con una variazione percentuale del 2,37%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Computacenter rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società britannica di tecnologia e servizi informatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,37 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 57,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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