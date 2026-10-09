Londra: nuovo spunto rialzista per Computacenter
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT, con una variazione percentuale del 2,37%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Computacenter rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve della società britannica di tecnologia e servizi informatici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 56,37 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 55,72. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 57,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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