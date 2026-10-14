Londra: performance negativa per Computacenter

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore britannico di servizi e infrastrutture IT , che presenta una flessione del 2,02% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Computacenter rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Il quadro tecnico di breve periodo della società britannica di tecnologia e servizi informatici mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 56,65 sterline. Rischio di discesa fino a 55,35 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 57,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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