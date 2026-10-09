Londra: risultato positivo per ICG
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, con una variazione percentuale del 2,54%.
La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ICG, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 17,55 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 17,93. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,32.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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