Londra: giornata depressa per ICG

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino , in flessione dell'1,84% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ICG , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di ICG segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 17,36 sterline, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 17,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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