Milano 13:49
49.405 -1,14%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:49
10.430 -0,27%
Francoforte 13:49
24.845 -1,03%

Londra: risultato positivo per IG Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per IG Group
Seduta positiva per il gruppo britannico di trading online, che avanza bene del 2,26%.
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