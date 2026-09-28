Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
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Londra 28-set
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Francoforte 28-set
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Londra: risultato positivo per Kingfisher

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Kingfisher
Scambia in profit il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che lievita del 2,80%.
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