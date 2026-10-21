Forte interesse per ICG
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre
Rialzo marcato per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, tra i componenti del FTSE 100, che archivia la sessione in utile dell'1,35% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di ICG ai prezzi attuali pari a 17,98 sterline, con stop loss individuato in area 17,15 pounds, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```