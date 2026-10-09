Madrid: scambi al rialzo per Acerinox

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile , con una variazione percentuale del 2,54%.



L'andamento di Acerinox nella settimana, rispetto all' Ibex 35 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario dell' azienda spagnola produttrice di acciaio inossidabile si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 16,77 Euro. Prima resistenza a 17,03. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 16,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```