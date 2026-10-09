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OPA PLC, adesioni ferme al 2,27%

Finanza
OPA PLC, adesioni ferme al 2,27%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi, 9 ottobre, sono state presentate 9 richieste.

In totale, le adesioni salgono a quota 156.224, pari al 2,27% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 28 settembre e si concluderà il 16 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni PLC acquistate sul mercato nei giorni 15 e 16 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)
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