OPA PLC, adesioni al 58,1% nel terzo giorno di riapertura

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC , risulta che oggi 4 novembre, terzo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 158.828 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 58,144%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.



La riapertura dei termini avviene il 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie PLC acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.



(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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