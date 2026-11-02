OPA PLC, al termine del primo giorno di riapertura adesioni al 55,28%

(Teleborsa) - Nel primo giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria
promossa da Pendant Power
su PLC
, risulta che, oggi 2 novembre, sono state apportate 9.275 azioni
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La percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il Periodo di Offerta si attesta pertanto al 55,279%
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L'OPA è stata riaperta oggi 2 novembre e si concluderà il 6 novembre
.Borsa Italiana
ricorda che le azioni ordinarie PLC acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.