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OPA PLC, al termine del primo giorno di riapertura adesioni al 55,28%

Finanza
OPA PLC, al termine del primo giorno di riapertura adesioni al 55,28%
(Teleborsa) - Nel primo giorno del nuovo periodo di adesione all'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power su PLC, risulta che, oggi 2 novembre, sono state apportate 9.275 azioni.

La percentuale delle azioni apportate durante la riapertura dei termini e delle azioni apportate durante il Periodo di Offerta si attesta pertanto al 55,279%.

L'OPA è stata riaperta oggi 2 novembre e si concluderà il 6 novembre.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie PLC acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.
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