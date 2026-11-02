OPA PLC, oggi si riapre il periodo di adesione

Pendant Power detiene già l'88,124% del capitale e si conferma l'obiettivo di delisting anche in caso di mancato raggiungimento della soglia del 90%

(Teleborsa) - Oggi 2 novembre si riaprono i termini dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa su PLC da Pendant Power e si chiuderanno il 6 novembre prossimo, con pagamento del corrispettivo di 3,08 per azione il 13 novembre.



All'esito del periodo di adesione – con 3.790.043 azioni, pari al 14,599% del capitale dell'emittente, portate in adesione all'offerta – Pendant è giunto a detenere complessivamente l'88,124% del capitale di PLC.



La partecipazione raggiunta - sottolinea una nota - dista quindi soltanto 1,876 punti percentuali dalla soglia del 90,00% del capitale, che consentirà a Pendant di acquisire anche le azioni residue attraverso la procedura di squeeze-out, completando così il percorso verso il delisting di PLC.



Come indicato nel documento di offerta, resta invariata la volontà di conseguire il delisting e, qualora non si verificassero i presupposti per raggiungerlo ad esito dell'offerta, tale obiettivo potrà essere comunque conseguito mediante ulteriori operazioni straordinarie, inclusa la fusione per incorporazione di PLC nell'offerente, società non quotata, oppure in altra società non quotata della catena partecipativa dell'offerente.



In tale circostanza, gli azionisti che non abbiano aderito all'offerta saranno titolari di strumenti finanziari non negoziati in alcun mercato regolamentato.









(Foto: © Luca Ponti | 123RF)

Condividi

```