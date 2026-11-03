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OPA PLC, adesioni al 55,8% nel secondo giorno di riapertura

Energia, Finanza
OPA PLC, adesioni al 55,8% nel secondo giorno di riapertura
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria promossa da Pendant Power sulle azioni di PLC, risulta che oggi 3 novembre, secondo giorno di riapertura dei termini, sono state presentate 38.135 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono il 55,833%, considerando la riapertura dei termini e il periodo di offerta.

La riapertura dei termini avviene il 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie PLC acquistate sul mercato nei giorni 5 e 6 novembre 2026 non potranno essere apportate in adesione.

(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )
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