Parigi: nuovo spunto rialzista per Euronext

(Teleborsa) - Avanza la principale infrastruttura europea dei mercati dei capitali , che guadagna bene, con una variazione del 2,04%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Euronext più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Euronext mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 158,7 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 161,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 157,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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