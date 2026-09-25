Milano 9:59
52.027 +0,94%
Nasdaq 24-set
30.479 0,00%
Dow Jones 24-set
51.350 -0,31%
Londra 9:59
10.728 +0,45%
25.408 +0,56%

Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica
Ribasso per il gruppo di occhialeria, che presenta una flessione del 2,11%.
Condividi
```