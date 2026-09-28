Milano 11:16
51.786 -0,16%
Nasdaq 25-set
30.608 0,00%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 11:16
10.715 +0,18%
Francoforte 11:16
25.374 -0,13%

Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: positiva la giornata per EssilorLuxottica
Balza in avanti il gruppo di occhialeria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,71%.
Condividi
```