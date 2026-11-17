Londra: in calo WPP
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding che fornisce servizi di comunicazione, che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo di WPP confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,14 sterline con primo supporto visto a 4,055. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,02.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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