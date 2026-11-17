Londra: in calo WPP

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la holding che fornisce servizi di comunicazione , che presenta una flessione del 2,06% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di WPP , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di WPP confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 4,14 sterline con primo supporto visto a 4,055. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 4,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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