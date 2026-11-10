Londra: balza in avanti WPP
(Teleborsa) - Scambia in profit la holding che fornisce servizi di comunicazione, che lievita dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che WPP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,21%, rispetto a +0,57% del principale indice della Borsa di Londra).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di WPP, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,234 sterline. Primo supporto visto a 4,167. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,122.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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