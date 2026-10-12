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Acquisto per Antofagasta

Finanza
Acquisto per Antofagasta
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Vigoroso rialzo per la compagnia mineraria, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,58%.


Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 37,7 sterline, con stop loss individuato a livello 35,04 pounds, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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