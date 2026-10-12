Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:09
30.730 -0,50%
Dow Jones 18:09
51.896 +0,47%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile 0%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1194 con tetto rappresentato dall'area 1,1212. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1187.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```