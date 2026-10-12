Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 ottobre
Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile 0%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,1194 con tetto rappresentato dall'area 1,1212. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,1187.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)