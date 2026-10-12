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Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,28%

Il Nasdaq-100 prende il via a 30.796,04 punti

In breve, Finanza
Borsa: Debole il Nasdaq-100, in flessione dello 0,28%
Discesa moderata per l'indice del listino high-tech USA, in calo dello 0,28%, dopo un'apertura a 30.796,04.
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