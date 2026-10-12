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Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,48%

Il DAX inizia le contrattazioni a 25.206,95 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Francoforte, in crescita dello 0,48%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa di Francoforte, in progresso dello 0,48%, che esordisce a 25.206,95 punti.
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