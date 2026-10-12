Francoforte: brillante l'andamento di Nemetschek

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore di software per architettura e costruzioni , in guadagno del 2,08% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nemetschek evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca di software per edilizia e media rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 69,33 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 67,73. L'equilibrata forza rialzista di Nemetschek è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 70,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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