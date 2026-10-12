Milano 17:35
50.035 +0,58%
Nasdaq 18:28
30.700 -0,59%
Dow Jones 18:28
51.862 +0,40%
Londra 17:35
10.656 +0,99%
Francoforte 17:35
25.278 +0,76%

Francoforte: performance negativa per Siltronic

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Siltronic
Pressione sul produttore di wafer di silicio, che tratta con una perdita del 2,97%.
Condividi
```