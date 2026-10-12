Hatsun Agro punta a una crescita dei ricavi fino al 50% nei prossimi due anni

(Teleborsa) - Il gruppo indiano dei prodotti lattiero-caseari, Hatsun Agro Product prevede di aumentare i ricavi fino al 50% nei prossimi due esercizi finanziari, sostenuta dall'ampliamento della rete di approvvigionamento del latte e dall'espansione commerciale oltre il mercato dell'India meridionale.



Il presidente del gruppo, R. G. Chandramogan, ha spiegato in un'intervista a Reuters che l'azienda punta a raggiungere un fatturato di circa 120 miliardi di rupie (1,25 miliardi di dollari) nell'esercizio finanziario in corso, rispetto ai 100 miliardi dell'anno precedente. Nel successivo esercizio, i ricavi dovrebbero salire tra 140 e 150 miliardi di rupie.



Espansione geografica e investimenti

La crescita prevista arriva in un contesto complesso per il settore lattiero-caseario, alle prese con l'aumento dei costi di approvvigionamento del latte e con una concorrenza intensa che limita la possibilità di trasferire i rincari sui prezzi finali.



Secondo Chandramogan, negli ultimi 15 mesi i prezzi del latte sono aumentati tra il 20% e il 22%, a causa dei maggiori costi del grasso del latte e dei mangimi per animali. Il presidente prevede tuttavia che, entro otto-dieci mesi, l'offerta di latte possa superare la domanda.



Hatsun sta ampliando la propria presenza oltre l'India meridionale, commercializzando latte a Mumbai e Pune e potenziando l'approvvigionamento nello Stato di Odisha.



Nell'esercizio finanziario in corso, la società prevede investimenti per 10 miliardi di rupie, di cui 3-4 miliardi già spesi. Circa un terzo delle risorse sarà destinato al rafforzamento della rete di raccolta del latte, mentre il resto verrà suddiviso tra capacità produttiva, marketing e distribuzione.



Più raccolta di latte e domanda resiliente

Anziché costruire nuovi stabilimenti, Hatsun punta a espandere gli impianti esistenti e a potenziare la propria rete di raccolta, che conta circa 13.000 punti. L'obiettivo è portare gli acquisti giornalieri di latte a 5 milioni di litri nel prossimo esercizio, rispetto agli attuali 4,3 milioni.



Nell'esercizio conclusosi a marzo 2026, Hatsun Agro ha registrato ricavi in aumento del 14,5%, a 99,59 miliardi di rupie.



La domanda si è mantenuta solida sia nelle aree rurali sia in quelle urbane, nonostante l'inflazione. A sostenerla hanno contribuito le vendite di prodotti particolarmente richiesti durante la stagione calda, come gelati e yogurt.



(Foto: Foto di Nuun Std. da Pixabay )

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