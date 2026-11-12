WAO, fatturato a 10 milioni nel 2027 mentre valuta nuove opportunità a Roma, Torino e Verona

(Teleborsa) - WAO - We Are Open, rete milanese di spazi di coworking, coliving ed eventi nata all'interno di OneDay Group, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 3,4 milioni di euro di ricavi, in aumento del 26,8% rispetto allo stesso periodo del 2025, sostenuti dal contributo della sede di WAO Bassi, operativa da gennaio, e dalla performance degli spazi di coworking già attivi. L'EBITDA si attesta a 788 mila euro, +22,9% anno su anno.



A trainare i risultati è il coworking, con un'occupancy del 99,5%. WAO conta oggi circa 850 postazioni nelle sedi di WAO Romolo, WAO Isola e WAO Bassi. In Isola la componente coworking cresce del 13% rispetto ai primi nove mesi del 2025 (da 707 a 801mila euro di ricavi, a parità di perimetro). Con una capacità ormai prossima alla saturazione, WAO guarda a nuove opportunità immobiliari in cui sviluppare il proprio modello, con l'obiettivo di raddoppiare il numero di postazioni nei prossimi due anni.



Nei primi nove mesi del 2026 ha ospitato 145 eventi, dagli appuntamenti business alle iniziative culturali e di intrattenimento, come WAO che Mercato con una mostra dedicata a Fiorucci, WAO che Karaoke, e la collaborazione con Chiamarsi Bomber per format dedicati al calcio. I ricavi da eventi raggiungono i 149 mila euro. Le attività di ristorazione registrano complessivamente 486 mila euro di ricavi su un perimetro distinto da quello di WAO. A settembre WAO Kitchen ha registrato il miglior mese dall'apertura, con 47 mila euro di ricavi.



La novità più importante è WAO Certosa, il nuovo progetto in via Barrella 6 a Milano, consegnato il 1° settembre e oggi in fase di allestimento, con apertura a gennaio 2027. Con circa 13 mila metri quadrati e 187 appartamenti, Certosa segna l'ingresso di WAO nel flexible living, con circa il 70% degli appartamenti che sarà destinato a soggiorni da una notte a un mese, mentre il restante 30% a permanenze fino a un anno, con accordi in corso con le aziende per accogliere i dipendenti appena trasferiti.



Nel 2027 WAO prevede di superare i 10 milioni di euro di fatturato e, con Certosa a pieno regime, di raggiungere circa 12 milioni di euro annui. La società, guidata da Massimiliano Zampini, sta già valutando nuove opportunità immobiliari a Milano e in altre città italiane, tra cui Roma, Torino e Verona, attraverso la riconversione di immobili esistenti e lo sviluppo di nuovi progetti. L'obiettivo è realizzare almeno 10 nuove aperture nei prossimi cinque anni.

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