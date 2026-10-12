Telia taglia 900 posti di lavoro e punta a risparmiare 100 milioni di dollari

Il piano sarà completato entro la fine dell'anno, mentre gli effetti sui flussi di cassa sono attesi soprattutto nel 2027

(Teleborsa) - La società svedese di telecomunicazioni Telia ha annunciato un piano di riorganizzazione che prevede il taglio di circa 900 posti di lavoro a livello aziendale, pari a circa il 6% della forza lavoro, con l'obiettivo di ridurre i costi operativi annuali di un miliardo di corone svedesi, equivalenti a circa 100 milioni di dollari.



Al primo ottobre, il gruppo contava circa 14.100 dipendenti. L'azienda prevede di completare gli esuberi entro la fine dell'anno.



Riorganizzazione e riduzione dei costi

La riorganizzazione punta a rendere Telia una società più semplice, rapida ed efficiente, attraverso un'ulteriore localizzazione delle attività e un rafforzamento del ruolo delle singole unità nazionali nel rispondere alle esigenze dei clienti e nel sostenere una crescita redditizia.



"Come passo successivo nel percorso verso una società più semplice, rapida ed efficiente, Telia intende localizzare ulteriormente le proprie attività e rafforzare il ruolo delle unità nazionali nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti e nel conseguire una crescita redditizia", ha dichiarato il gruppo in una nota.



Nell'ambito del piano, circa 220 posizioni saranno trasferite alle rispettive unità nazionali. La misura si inserisce nella più ampia strategia di riorganizzazione delle attività e di contenimento dei costi.



Oneri straordinari e obiettivi finanziari confermati

Telia prevede di contabilizzare nel trimestre in corso oneri di ristrutturazione per circa 600 milioni di corone svedesi. Gli effetti delle misure sui flussi di cassa sono attesi principalmente nel 2027.



Il gruppo ha inoltre confermato le proprie previsioni finanziarie per il 2026 e gli obiettivi finanziari di medio termine, ribadendo quindi le prospettive già comunicate nonostante il piano di riduzione dei costi e del personale.

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