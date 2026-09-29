Aeffe, cordata pronta a rilanciare il gruppo con una proposta da oltre 100 milioni di euro

Nuovo incontro al Mimit il 4 novembre

(Teleborsa) - La cordata che coinvolge di Invitalia, il Fondo Oxy, un soggetto industriale italiano e un partner industriale cinese è impegnata nel progetto di rilancio del Gruppo Aeffe , realtà attiva nel fashion & luxury, titolare di marchi storici quali Alberta Ferretti, Moschino e Pollini, nell’ambito della procedura di composizione negoziata della crisi.



E' quanto riporta una nota del Mimit aggiungendo che la famiglia Ferretti, attuale proprietaria del Gruppo, ha dato la disponibilità nel supportare l'operazione. Il partner cinese parteciperebbe con una quota di minoranza e senza diritti di governance, garantendo competenze industriali e presenza commerciale per aprire nuove opportunità sui mercati asiatici, con particolare riferimento alla Cina.



La proposta, del valore complessivo di più di 100 milioni di euro, punta, attraverso l’acquisto dell’intero compendio aziendale, a permettere la continuità industriale del Gruppo, preservandone il patrimonio produttivo e occupazionale, con l’obiettivo di tutelare più di 700 posti di lavoro.



Il progetto prevede inoltre la valorizzazione dei marchi storici del Gruppo e, nell’ambito dell’operazione, la possibilità di concedere al partner industriale cinese la licenza esclusiva del marchio Moschino per il mercato cinese, con l’obiettivo di rafforzarne la presenza e svilupparne ulteriormente le potenzialità commerciali nel Paese.



Secondo il cronoprogramma condiviso al tavolo, la proposta dell’investitore e il relativo piano industriale saranno presentati nella prima settimana di ottobre. E’ previsto un nuovo incontro al Mimit il 4 novembre.

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