USA, le offerte di posti di lavoro scendono più delle attese ad agosto

(Teleborsa) - Il numero di posizioni lavorative aperte negli Stati Uniti è sceso a 7,079 milioni nel mese di agosto 2026, secondo quanto comunicato oggi dal Bureau of Labor Statistics. Il dato si confronta con i 7,335 milioni del mese precedente e con i 7,230 milioni attesi dal mercato.



Le assunzioni hanno registrato variazioni minime, attestandosi a 5,2 milioni, mentre il totale delle cessazioni del rapporto di lavoro è rimasto invariato a 5,1 milioni. All'interno della categoria delle cessazioni, le dimissioni volontarie (3,1 milioni) sono rimaste invariate, mentre i licenziamenti (1,6 milioni) sono rimasti sostanzialmente stabili.



(Foto: freedomtumz | 123RF)

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