Zucchi deposita ricorso per conferma misure protettive e sigla accordo con sindacati su cassa integrazione

(Teleborsa) - Vincenzo Zucchi , facendo seguito a quanto comunicato il 30 settembre e l'8 ottobre scorsi, ha presentato un ricorso presso il Tribunale di Busto Arsizio per la conferma delle misure protettive previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nei confronti di tutti i creditori nonché istanza per la concessione di misure cautelari specifiche.



Inoltre, ha sottoscritto un accordo con le Organizzazioni sindacali di riferimento e con la R.S.U. aziendale riguardante il ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, in particolare per le unità di Milano, Legnano, Cuggiono e Vellezzo Bellini.



La misura avrà una durata di 12 mesi e potrà interessare fino a un massimo di 147 lavoratori, su un organico complessivo di 153 risorse di cui 6 dirigenti. L'obiettivo è di generare risorse per il riequilibrio della struttura finanziaria e per il sostegno del capitale circolante della società.



L'efficacia dell'accordo è subordinata all'espletamento dell'esame congiunto previsto dalla normativa, nel quale le parti si sono impegnate a recepire l'intesa.



L'accesso alla cassa integrazione è inoltre subordinato all'emanazione del decreto di ammissione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le Organizzazioni sindacali e la R.S.U. hanno espresso parere favorevole all'accoglimento dell’istanza.

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