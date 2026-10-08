Zucchi, accesso alla composizione negoziata della crisi

(Teleborsa) - Vincenzo Zucchi, facendo seguito a quanto comunicato il 30 settembre 2026, rende noto di aver presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e contestuale nomina di un esperto ai sensi degli artt. 17 e 25 del Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019, “CCII”) nonché l’applicazione delle misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII.



L’istanza, spiega una nota, è stata depositata nell’interesse della Società e delle controllate Bassetti Italia S.r.l. e Basitalia S.r.l.



Nomina dell'esperto

La commissione competente ha individuato quale esperto l’Avv. Roberto Marinoni, che ha accettato l’incarico in data odierna. Successivamente, in data odierna, la Camera di Commercio ha iscritto nel registro delle imprese la domanda di nomina e l’accettazione dell’esperto.



Misure protettive

Per effetto di tale iscrizione, a decorrere dalla data odierna sono vigenti a beneficio di Vincenzo Zucchi S.p.a. (così come di Bassetti Italia S.r.l. e di Basitalia S.r.l.) le protezioni previste dall’art. 18 CCII. Le Società ai sensi dell’art. 19 CCII presenteranno quindi ricorso presso il Tribunale di Busto Arsizio per la conferma delle suddette misure protettive nei confronti di tutti i creditori al fine di assicurare il regolare

svolgimento delle trattative con i creditori e gli altri soggetti interessati.



Possibili misure cautelari

La Società inoltre non è in grado di escludere al momento l’emersione della necessità di domandare anche la concessione di cautele specifiche ai sensi dell’art. 19 CCII per il caso in cui queste fossero necessarie e strumentali al buon esito delle trattative e al risanamento delle società coinvolte.



Continuità aziendale e gestione del Gruppo

La composizione negoziata della crisi d’impresa – unitamente al presidio rappresentato dalle misure protettive del patrimonio e dalle eventuali misure cautelari – è stata valutata come lo strumento più idoneo per perseguire il superamento dello stato di tensione finanziaria in cui versano le società del Gruppo coinvolte, rispetto alle quali l’attuale management continua tuttavia a detenere ed esercitare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tutte le società continueranno ad operare nell’ambito della

rispettiva attività industriale e commerciale ordinaria, proseguendo nella gestione dei rapporti con i clienti, i fornitori e i partner finanziari.



Obiettivo della procedura

La Società confida che l’accesso alla composizione negoziata e la nomina dell’esperto "possano favorire un dialogo costruttivo con i creditori" e consentire l’individuazione di una soluzione idonea a garantire la continuità aziendale e la tutela di tutti gli stakeholder.



Superamento del calendario societario

Per effetto di quanto sopra comunicato, il calendario degli eventi societari precedentemente comunicato al mercato in data 3 febbraio 2026 deve intendersi superato.



La Società comunicherà al mercato un nuovo calendario finanziario non appena possibile, in coerenza con gli sviluppi della composizione negoziata e con le esigenze di corretta e completa informativa al pubblico.



La Società si impegna a tenere costantemente informato il mercato, ai sensi dell’art. 17 MAR, in merito agli sviluppi significativi della procedura di composizione negoziata e di ogni altra circostanza rilevante.

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