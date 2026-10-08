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Borsa, azioni Zucchi sospese in attesa di nota

Finanza
Borsa, azioni Zucchi sospese in attesa di nota
(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che le azioni Zucchi (Isin IT0005395071) sono sospesi dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo si apprende dalla sezione comunicati urgenti.

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