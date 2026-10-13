Adventure, frazionamento azionario al via dal 19 ottobre

(Teleborsa) - Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan proprietaria del portale ameconviene.it e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni e finance, ha fatto sapere che le operazioni di frazionamento delle 7.352.456 azioni ordinarie attualmente in circolazione avranno inizio a partire dal 19 ottobre 2026.



Il 16 ottobre 2026 sarà quindi l’ultimo giorno di negoziazione delle azioni ordinarie ante Frazionamento e a decorrere da lunedì prossimo le azioni ordinarie di Adventure saranno negoziate su Euronext Growth Milan tenendo conto del rapporto di frazionamento di seguito indicato.



Il frazionamento avverrà secondo il rapporto di 8 azioni ordinarie per ogni 1 azione ordinaria esistente. Conseguentemente, a esito dell’operazione, il numero complessivo delle azioni ordinarie della Società salirà a 58.819.648, senza alcuna variazione dell’ammontare del capitale sociale, che resterà pari a 158.813,05 euro.



Le azioni ordinarie attualmente in circolazione, identificate dal codice ISIN IT0005607715 e munite della cedola n. 1, saranno sostituite dalle azioni ordinarie post Frazionamento, identificate dal nuovo codice ISIN IT0005735722 e munite della cedola n. 1.

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