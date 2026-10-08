Unipol, Consob approva il prospetto per l’aumento di capitale: operazione al via il 12 ottobre

(Teleborsa) - Unipol Assicurazioni (Unipol) rende noto che, in data odierna, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”) ha approvato il prospetto relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Euronext Milan”), delle azioni ordinarie di nuova emissione di Unipol, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione, deliberato in data 7 ottobre 2026 dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferita all’organo amministrativo dall’Assemblea Straordinaria del 30 luglio 2026.



In conseguenza dell’approvazione e pubblicazione del Prospetto, si conferma il calendario relativo all’offerta in opzione agli azionisti della Società delle Nuove Azioni (l’“Offerta in Opzione”) e in particolare: i diritti di opzione per la sottoscrizione delle Nuove Azioni (i “Diritti di Opzione”) saranno esercitabili, a pena di decadenza, dal 12 ottobre 2026 al 26 ottobre 2026, estremi inclusi (il “Periodo di Opzione”); e i Diritti di Opzione saranno negoziabili su Euronext Milan dal 12 ottobre 2026 al 20 ottobre 2026, estremi inclusi.



I Diritti di Opzione non esercitati entro la fine del Periodo di Opzione saranno offerti su Euronext Milan dalla Società entro il mese successivo alla fine del Periodo di Opzione, per almeno due giorni di mercato aperto, salvo che i Diritti di Opzione siano già stati integralmente venduti.

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