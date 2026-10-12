Ferrari prosegue il buyback, acquisti per quasi 14,8 milioni di euro dal 5 al 9 ottobre

(Teleborsa) - Ferrari ha comunicato di avere acquistato, nell'ambito del programma di buyback da 250 milioni di euro annunciato il 1° settembre 2026, ulteriori 43.000 azioni ordinarie tra il 5 e il 9 ottobre 2026 su Euronext Milan, a un prezzo medio unitario di 344,0791 euro, per un controvalore complessivo di 14.795.399,65 euro. Il programma da 250 milioni rappresenta la terza tranche del piano pluriennale di buyback da circa 3,5 miliardi di euro entro il 2030.



Dall'avvio della terza tranche e fino al 9 ottobre 2026 sono state acquistate 253.299 azioni su EXM per 89.531.327,68 euro e 77.824 azioni sul NYSE per 31.498.189,59 dollari.



Al 9 ottobre il Cavallino rampante di Maranello deteneva 1.921.927 azioni proprie, pari all'1,08% del capitale sociale. Dal 5 gennaio 2026 il riacquisto complessivo ammonta a 2.032.307 azioni per 627.746.241,37 euro.













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