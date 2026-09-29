Adventure, ricavi semestrali +18% a 9,2 milioni. Conti in rosso per gli investimenti nella crescita

(Teleborsa) - Adventure , società digitale proprietaria del portale di comparazione tariffe ameconviene.it e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi consolidati in crescita del 18% a 9,2 milioni di euro, trainati dai servizi per la casa (+32,8%). L'EBITDA è però diventato negativo per 0,6 milioni e il risultato netto si è attestato a -2,5 milioni, riflettendo quella che la società definisce una fase di investimento consapevole, tra maggiori costi di acquisizione dei contatti, campagne di riposizionamento del marchio e operazioni di crescita esterna.



I risultati



I ricavi consolidati sono pari a 9,2 milioni di euro, rispetto ai 7,8 milioni del primo semestre 2025. I servizi per la casa sono saliti a 6,1 milioni, con l'Energy a 3,1 milioni (+40%), l'Advertising a 2 milioni (+3%) e la Telefonia a 1 milione (+125%), mentre i servizi finanziari di Ameconviene.it Finance sono rimasti sostanzialmente stabili a 3 milioni, in un mercato dei mutui penalizzato dal calo delle surroghe.



L'EBITDA è negativo per 0,6 milioni di euro, rispetto al dato positivo di 1,1 milioni dell'anno precedente, anche per una politica contabile più prudente sulle capitalizzazioni. In una simulazione che applica la politica di capitalizzazione prevista per la chiusura d'esercizio, l'EBITDA adjusted risulterebbe positivo per 1 milione, con un margine dell'11%. L'EBIT è negativo per 2,2 milioni (+0,5 milioni nel primo semestre 2025), -0,9 milioni su base adjusted, mentre il risultato netto si attesta a -2,5 milioni (+0,03 milioni), -1,1 milioni su base adjusted. In calo del 34% gli oneri finanziari netti, scesi a 0,25 milioni.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento di 12,7 milioni di euro, rispetto ai 10,1 milioni di fine 2025, senza covenant finanziari, con disponibilità liquide per 0,6 milioni.



Il commento della CEO



"Il primo semestre 2026 è il semestre in cui abbiamo costruito il nuovo Gruppo Adventure. I ricavi crescono del 18% sul totale, e del 33% nella sola comparazione delle utility, con tutte le linee in crescita - ha dichiarato Silvana Cozza, Amministratore Delegato di Adventure - Con l'acquisizione di Easy Contact portiamo all'interno del Gruppo la generazione dei contatti e nuovi mandati, la leva principale per ridurre i costi di acquisizione e per aumentare, grazie all'aggregazione dei volumi, i compensi riconosciuti dai Gestori. Con QuiPoste e il franchising disegniamo una rete fisica di circa 150 punti, che unisce la forza del comparatore digitale alla prossimità del territorio. I numeri del semestre riflettono una fase di investimento consapevole, coerente con il mandato di crescita ricevuto dal mercato con la quotazione: la seconda parte dell'anno segna l'avvio della conversione di questi investimenti in volumi e marginalità".



L'outlook



Il secondo semestre segnerà il passaggio dalla fase di costruzione del nuovo perimetro a quella di integrazione e valorizzazione. Il contributo di Easy Contact, di cui è stato rilevato il 70% a settembre, e la ripresa della collaborazione con ENI , con i primi ricavi attesi da novembre, sosterranno la crescita dei volumi in energia e telecomunicazioni, mentre l'integrazione tra canale digitale, contact center e rete fisica dovrebbe ridurre l'incidenza dei costi di acquisizione. Nei servizi finanziari è previsto il passaggio allo sviluppo, con nuovi mandati, l'avvio del segmento imprese e l'accesso alla rete QuiPoste. Secondo gli amministratori, queste iniziative, insieme al previsto aumento di capitale, porranno le basi per un progressivo miglioramento dei risultati già nei prossimi mesi.



L'assemblea



L'assemblea degli azionisti, riunitasi in sede ordinaria e straordinaria, ha nominato la società di revisione per il triennio 2026-2028, determinandone il relativo compenso. In sede straordinaria ha inoltre approvato il frazionamento delle azioni nel rapporto di otto nuove azioni per ogni azione esistente, lasciando invariato il capitale sociale, con la conseguente modifica dello statuto. Al termine dell'assemblea, il Consiglio di Amministrazione ha conferito a Roberto Busso le deleghe per l'organizzazione della rete in franchising ameconviene.it e per la supervisione del comparto finance.

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