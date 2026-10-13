Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 12/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre
Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 51.850,6.
Lo status tecnico di medio periodo del Dow Jones 30 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 52.074,1, mentre i supporti sono stimati a 51.403,4. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 52.744,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)