Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 18/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 settembre
Seduta in ribasso per il Light Sweet Crude Oil, che porta a casa un decremento dell'1,18%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del greggio WTI. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 103,49. Primo supporto visto a 97,55. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 95,57.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)