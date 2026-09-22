Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
In forte ribasso il Light Sweet Crude Oil, che chiude la seduta con un disastroso -4,55%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 101,99. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 91,51. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 88,02.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)