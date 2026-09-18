Eventi e scadenze del 18 settembre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 18/09/2026

Appuntamenti:

Euronext Sustainability Week 2026 - Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile, durante la quale investitori, istituzioni e opinion leader condivideranno strategie per la crescita sostenibile e l'innovazione. In Italia e nelle altre geografie del Gruppo Euronext verranno organizzate diverse iniziative sulle principali sfide del settore, con particolare attenzione al tema di quest'anno, "Building resilience in a changing world" (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

70ª Conferenza Generale IAEA - Vienna International Centre - Appuntamento annuale di riferimento per la governance nucleare mondiale, la 70ª Conferenza Generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica riunisce ministri, alti funzionari e rappresentanti degli Stati membri per discutere le sfide e le opportunità del settore nucleare, rafforzando la cooperazione internazionale per un utilizzo sicuro delle tecnologie nucleari. ENEA sarà presente alla manifestazione (da lunedì 14/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Assemblea generale nazionale dei quadri, dei delegati e delle delegate NIdiL CGIL - Roma, Monk - Il titolo dell'Assemblea è "Lavoro Futuro". Tre giornate di approfondimento, confronto e condivisione tra lavoratori e lavoratrici, sindacato, politica, istituzioni, associazioni e ricerca (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

ANAC e IACA - Conferenza europea sull’efficacia delle autorità anticorruzione - Sala della Protomoteca del Campidoglio - La "European Conference on Anti-Corruption Agency Effectiveness", co-organizzata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dalla International Anti-Corruption Academy (IACA), riunirà vertici ed esperti delle autorità impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla corruzione di oltre 40 Paesi europei, rappresentanti delle istituzioni UE e di organizzazioni internazionali. In apertura dei lavori interverranno il Presidente di ANAC, Giuseppe Busia, il Presidente di IACA, Drago Kos, e il Segretario Generale della International Association of Anti-Corruption Authorities (IAACA), Chin Kit Cheung. (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

Eurofi Financial Forum 2026 - Dublino - Il Forum organizzato da Eurofi riunisce rappresentanti delle istituzioni europee, autorità di vigilanza, banche e operatori finanziari per discutere le principali sfide e priorità del sistema finanziario europeo (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

RemTech Expo - Ferrara Fiere - XX edizione di RemTech Expo, l'hub tecnologico ambientale dedicato al risanamento, alla rigenerazione e allo sviluppo sostenibile dei territori. La manifestazione riunisce istituzioni, imprese, ricerca ed enti di controllo. "Risanamento e rigenerazione: visione, progresso e competitività, tra ambiente, infrastrutture, territori e salute" è il tema dell'edizione 2026. Sono attesi oltre 10.000 visitatori, 300 imprese e 500 esperti (da mercoledì 16/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

InsolvenzFest 2026 - "Debiti e verità" - Bologna - 15ª edizione di InsolvenzFest, promossa da OCI - Osservatorio sulle Crisi d’Impresa, dedicata al rapporto tra debiti, crisi e diritti e alle loro implicazioni economiche e sociali. Tra i temi affrontati, debito pubblico e privato, sovraindebitamento, trasformazioni tecnologiche e sociali, informazione e diritti delle nuove generazioni (da giovedì 17/09/2026 a domenica 20/09/2026)

Banca d'Italia, CEPR, EIEF, Banca Mondiale - Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata - Roma - La conferenza "Dinamiche d'impresa, investimenti e crescita aggregata" è organizzata da Banca d'Italia, CEPR, EIEF e Banca Mondiale. L'evento riunisce ricercatori di alto profilo per discutere le determinanti della crescita e della produttività delle imprese, inclusi il ruolo dell'accumulazione di capitale e dell'innovazione (da giovedì 17/09/2026 a venerdì 18/09/2026)

UE - Eurogruppo - Dublino - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE

Banca d'Italia - Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero

Rating sovrano - Grecia - Moody's e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Irlanda - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Germania e Polonia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

BOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi

UE - ECOFIN informale - Dublino - Riunione informale ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde, Piero Cipollone e Claudia Buch (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)

34° Forum di Scenari Immobiliari "ONE WAY" - Excelsior Palace di Rapallo - Il Forum di Scenari Immobiliari, appuntamento di riferimento per gli operatori del real estate, avrà come tema guida "ONE WAY", ponendo al centro la direzione da intraprendere per affrontare le trasformazioni del settore, tra investimenti, innovazione ed evoluzione dei modelli immobiliari. Il Forum sarà dedicato alle prospettive del mercato, con focus su rigenerazione urbana, nuove politiche abitative e trasformazione dei servizi immobiliari. I lavori si apriranno con la presentazione dello European Outlook 2027 a cura di Mario Breglia (da venerdì 18/09/2026 a sabato 19/09/2026)

Rating sovrano - Francia - DBRS e Scope pubblicano la revisione del merito di credito

Scadenze tecniche - Scadenza Futures su azioni e Opzioni; Scadenza Futures su indice FTSE MIB e FTSE Italia PIR Mid Cap TR

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Settembre 2026

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Palazzo Montecitorio - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla cerimonia in occasione della 2ª Giornata degli internati militari italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale

11:00 - Assogestioni - Mappa mensile risparmio gestito - Assogestioni diffonderà i dati di raccolta e patrimonio dell'industria relativi al mese di luglio 2026

Aziende:

Digitouch - Appuntamento: "Half Year 2026 Results" - Webcast online con Simone Ranucci Brandimarte (Presidente e CEO) e Virginia Scardia (Group CFO) per presentare i risultati della Semestrale 2026 del Gruppo - ore 15.00 - CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2026 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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