Euro digitale, BCE lancia call a privati per sperimentazione e innovazione

Il processo dovrebbe concludersi entro il sencodo semestre del 2027

(Teleborsa) - In vista dei preparativi per il lancio dell'Euro digitale, la BCE ha indirizzato una call a imprese ed organizzazioni private per esprimere un parere su come la moneta digitale possa promuovere l'innovazione. Le valutazioni si basano sulle idee sviluppate attraverso la piattaforma per l'innovazione dell'euro digitale lanciata nel 2024.



La partecipazione a questa nuova fase è aperta a un'ampia gamma di stakeholder, tra cui commercianti, prestatori di servizi di pagamento (PSP), fornitori di servizi tecnici, società fintech, associazioni di consumatori, istituzioni pubbliche e istituti di ricerca. Le attività saranno organizzate attorno a due filoni di lavoro principali: la sperimentazione e l'esplorazione.



La sperimentazione si svolgerà fra gennaio e giugno 2027 e punta a trasformare idee promettenti in soluzioni concrete, per supportare il settore privato nello sviluppo di nuove funzionalità pratiche e servizi aggiuntivi per migliorare l'esperienza utente dell'Euro digitale. L'esplorazione, che si svolgerà nel primo e secondo trimestre 2027, riguarda gli sviluppi tecnologici che potrebbero migliorare l'infrastruttura dell'euro digitale.



Queste attività - spiega l'Eurosistema - mirano a promuovere l'innovazione e la collaborazione ed a garantire che l'Euro digitale soddisfi le esigenze in continua evoluzione del mercato. Saranno condotte in modo trasparente, rispecchiando l'impegno della BCE per un'introduzione responsabile e affidabile dell'Euro digitale.



La decisione finale sull'emissione di un Euro digitale - ricorda l'Eurotower - sarà presa solo dopo l'adozione della relativa legislazione UE.







Condividi

```