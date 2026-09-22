Rosetti Marino, contratto da 300 milioni con Ineos E&P per piattaforma offshore in Danimarca

(Teleborsa) - Rosetti Marino , capofila dell’omonimo gruppo attivo principalmente nella progettazione e costruzione di Impianti Offshore ed Onshore del Settore Energetico, per Energie Rinnovabili, Oil&Gas e Carbon Neutrality, si è aggiudicata un nuovo contratto per attività offshore nel Mare del Nord per un valore compreso tra 250 e 300 milioni di euro.



Il Progetto è stato assegnato dalla società Ineos E&P A/S a Rosetti Marino S.p.A. e riguarda un contratto di tipo Engineering, Procurement & Construction (EPC) per la realizzazione di una piattaforma destinata al progetto Hejre Development. La piattaforma verrà installata al largo delle coste della Danimarca.



All'azienda ravennate è assegnata la progettazione, l'approvvigionamento dei materiali, le attività di costruzione, il load out, il trasporto e l’installazione per la consegna della piattaforma (EPCI).



Le prime attività preliminari sono già state avviate sulla base degli accordi raggiunti e si prevede che proseguiranno fino al completamento nel corso del 2028.





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